Çorum Valiliği’nden turist sayısına ilişkin açıklama

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği, ‘Çorum turizmi nereye gidiyor’ başlıklı haberimize ilişkin bir açıklama yaptı.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, tarafından yapılan açıklamada Çorum’da turist sayısında gerileme olmadığı ifade edildi.

2020 yılında müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı 52 bin 701 olarak gerçekleştiği ifade edilirken, 2021 yılında 11 ayda bu sayısının 70 bin 020 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Geçen yıla göre müzeleri 17 bin 319 kişi daha fazla ziyaret ettiğini açıklayan Murat Çağrı Erdinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Gazetenizin internet sitesinde 12 Aralık 2021 tarihli “Çorum turizmi nereye gidiyor?” başlıklı haberinde? 2021 yılı Çorum ilimizin turizm istatistikleri tahminlere dayalı olarak 2020 yılı verileri ile karşılaştırılarak, ilimizde turizmin gerilediği şeklinde yorumlanmıştır. Söz konusu haberde “Edinilen bilgilere göre pandemiye rağmen 2020 yılında 45 bin turisti ağırlayan Çorum’un, bu sene bu rakamın da altında kalarak, 30 bin seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Her ne kadar bu rakamları resmi olarak teyit ettiremediysek de, elde mevcut rakamlar değerlendirildiğinde Çorum turizminin gerilediği kanaati yaygınlaşıyor.” şeklinde bir ifade yer almış olup, tahminler ve 2020 yılı rakamları gerçeği yansıtmamaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre? ilimizdeki tesislere 2020 yılında 151.751 kişi giriş yapmış ve 257.354 gece konaklamıştır. Bu sayı 2021 yılının 10 ayı sonunda 136.685 giriş, 205.566 geceleme şeklinde gerçekleşmiş olup, 2020 yılı rakamları ile aynı seviyede olması beklenmektedir. İlimizdeki müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı 2020 yılında 52.701 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı 2021 yılının 11 ayı sonunda 70.020 olarak gerçekleşmiş olup, geçen yıla göre müzelerimizi 17.319 kişi daha fazla ziyaret etmiştir.”