Çorum yaşam standartlarında son sıralarda

FATİH BATTAR

Türkiye'de iş yapmak ve yaşamak için en iyi şehirler açıklandı. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes tarafından, 94 başlıktaki veri setine göre yapılan araştırmanın sonuçları, ülkemizde 'iş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler'ini sundu.

Forbes’in yaptığı araştırmaya göre Çorum, yaşam standartları sıralamasında Türkiye’de 81 il içinde 39,55 genel endeks puanı ile 60.sırada yer aldı.

Derginin yaptığı araştırmaya göre ihracatta bir çok büyük şehiri geride bırakan Çorum, havalanı ve hızlı tren gibi hızlı ulaşım ağlarının eksikliğinden dolayı yatırım yapılacak iller arasında yer alamadı. Turizm yatırımları, turist atağı gibi konularda da istediğini bulamayan tarih kenti Çorum, maalesef yaşam kalitesinin düşük gösterildiği iller arasında gösteriliyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de yaşam standartı en düşük il Muş olarak gösterilirken, yaşam sdandartı en yüksek 10 il ise şu şekilde açıklandı; “İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon.”