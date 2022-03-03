Çorum yeniden beyaza büründü

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Son 40 yılın en kurak ve en az yağış alan illeri arasında yer alan Çorum'da, son 20 yılın en büyük kar yağışı gerçekleşti.

Geçtiğimiz Ocak ayında yüksek kesimlerde 60 santimetreyi aşan kar yağışının gerçekleştiiği Çorum’da, Mart ayında da kar sürprizi yaşandı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent yeniden beyaza büründü. Hava sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar düştü. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışı Çorum- Ankara ve Çorum- Samsun karayolları ile ilçeleri kent merkezine bağlayan yollarda da etkili oldu. Çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasının olmasına neden olan kar yağışından sonra hazır bekleyen Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladılar. Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayolları'nda yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.