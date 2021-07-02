Çorum’a 40 milyon liralık destek

Çorum heyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaretinin ardından yaklaşık 40 milyon liralık destek sağlandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’tan oluşan Çorum heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek Çorum’un çeşitli konulardaki taleplerini ilettiler.

Heyet adına yapılan ortak basın açıklamasında, Bakan Kurum ile yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiği ve Çorum’a çok önemli yatırım ve desteklerin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan tarihi mekanlara yönelik restorasyon ve yenilik çalışmaları çerçevesinde başta Ulu Camii çevresinde yapılacak çalışmalar, Halk Bankası ve Ziraat Bankası Şubelerinin kamulaştırılması, sokak sağlıklaştırması ve Tarihi Kent Meydanı çalışmaları ile ilgili Bakan Kurum’dan destek istendiği vurgulandı.

Taleplerin Bakan Kurum tarafından olumlu karşılandığı, yapılacak çalışmalar için Çorum Belediyesi’ne Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 milyon TL hibe desteği verileceğinin belirtildiği açıklamada, sağlanan maddi destekle birlikte Çorum Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalara hız verileceği dile getirildi.

İl Özel İdaresi ile ilgili taleplerin de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a aktarıldığının ifade edildiği açıklamada, köylerin çöplerini toplayan İl Özel İdaresi’nin bu hizmetini daha sağlıklı yürütmesi için araç talebinin iletildiği vurgulandı. Bakan Kurum’un direktifleri doğrultusunda Çorum’un köylerine hizmet götürülebilmesi için İl Özel İdaresi’ne iki adet çöp kamyonu ve bir adet evsel atık transfer aracı semi treylerin hibe olarak tahsis edildiği ifade edilen açıklamada, Ortaköy İlçesi’ne bağlı Karahacip Köyünün içme suyu alt yapısı için 1 milyon 500 bin TL hibenin de Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi’ne gönderileceği kaydedildi.

İl Özel İdaresi’ne köylerde kullanılmak üzere 750 adet çöp konteynırının da gönderileceği bildirilen açıklamada, ilçe belediyeleri için de ayrıca 1000 adet çöp konteynırı sözünün alındığı ifade edildi.

Çorum heyetinin ziyaretinde zor durumda bulunan ilçe belediyeleri için maddi destek talebinde de bulunulduğu aktarılırken, Bakan Kurum’un belediyelere de toplam 3 milyon 500 bin lira maddi destek göndereceği vurgulandı.