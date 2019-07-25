Çorum’a 5 yıldızlı Ağız ve Diş Polikliniği

FATİH BATTAR

Dt. Ali Okan Sular ve Dt. Gözde Sular tarafından Çorum’a 5 yıldızlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kazandırıldı.

Son teknoloji cihazlarla, dünya markası ürünlerin kullanıldığı, Çorum’da yeni standartlarda A tipi Poliklinik olma özelliği taşıyan Özel Klinik 19, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi (Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu altı) adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

Uzman diş hekimleri ile kapsamlı diş muayenesi, çeşitli diş bakımı, cerrahi prosedürler ve estetik diş hizmetleri sunan Özel Klinik 19, gerek donanımı, gerekse de hizmet kalitesiyle Çorum’da ağız ve diş sağlığı konusunda boşluğu gidermeyi hedefliyor.

TÜM BRANŞLARDA HİZMET VERİLİYOR

Günümüz modern tıp dünyasında, teknolojisi en hızlı gelişen diş hekimliği alanında tüm modern donanımın sağlandığı Özel Klinik 19’da, ortodontiden çene cerrahisine, diş estetiğinden implantolojiye, lazer tedavisinden diş eti hastalıkları tedavisine kadar tüm branşlarda hizmet veriliyor.

Son teknoloji cihazlar ve dünya markası ürünlerin kullanılarak ağız ve diş sağlığı için çözümler üretilen Özel Klinik 19’da, koşulsuz hasta memnuniyet ön planda.

Özel Klinik 19 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak sloganlarının ‘Hayata Sağlıkla Gülümseyin’ olduğunu belirten Dt. Ali Okan Sular, poliklinik olarak ağız ve diş sağlığı konusunda her türlü hizmeti verdiklerini söyledi.

5 YIL TEDAVİ GARANTİSİ

Son teknoloji cihazlar ve dünya markası ürünler kullandıklarını belirten Sular, tedavilerde 5 yıl garanti verdiklerini kaydetti.

Laboratuvarlarının şehir dışından olduğunu aktaran Sular, klinik olarak verdikleri hizmetleri şöyle anlattı; “10 yıllık tecrübem ile Çorum’da Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açmaya karar verdim. Kliniğimizde son teknoloji cihazlar ve dünya markası 1.sınıf malzemeler kullanıyoruz. Kliniğimizde panaromik röntgenimiz var. Fotoğraf stüdyomuz var. Fotoğraf stüdyomuzda hastalarımızın öncesini ve sonrasını analiz ediyoruz. Polikliğimiz yeni standartlarda A tipi poliklinik olma özelliği de taşıyor. Ayrıca digital gülüş tasarımı, porselen lamina, implant, ağız bakımı, pedodonti, ortodonti, pembe estetik, telsiz ortodonti, beyazlatma, diş gıcırdatmalarını önleme, diş etlerinin görünmemesi, doğal dişe en yakın görüntüdeki porselen diş yapıyoruz.”

‘OLMAZSA OLMAZIMIZ STERİLİZASYON’

Klinik olarak olmazsa olmazlarının en başında sterilizasyon geldiğini ifade eden Sular; “Hastalarımızın sağlığı ve kendi sağlığımız bizim için çok önemlidir. Temiz ve steril şartlar altında tedavi olmak her hastanın hakkıdır. Hastalarımıza hem mükemmel bir tedavi sunmak hem de bunu mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirmek isteriz. Hizmetlerimizi sunarken hastalarımıza samimi, şeffaf ve dürüst davranırız. Mutlu ekibimizle güvenli ve huzurlu bir aile ortamı yaratır, kendimizi hastamızın yerine koyarak düşünürüz.” dedi

‘ÇOCUKLAR DİŞ ÇEKTİRMEKTEN KORKMAYACAK’

Diş çektirmekten korkan çocuklar ve yetişkin özel televizyon ünitesi de hazırlattıklarını belirten Sular, çocuklar çizgi film seyrederken hiç acı hissetmeyeceğini ve artık çocukların diş çektirmekten korkmayacağını sözlerine ekledi.