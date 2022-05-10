ÇORUM’A BİSİKLET DÜNYASI AÇILDI

FATİH BATTAR

Türkiye’nin marka bisikletlerinin buluştuğu Bisiklet Dünyası Çorum’da hizmete girdi.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A (İhlas Pazarlama yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Bisiklet Dünyası yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını bekliyor.

BÜYÜK KAMPANYA 6 GÜN SÜRECEK

Yaz ayına sayılı günler kala bisikletseverler için açılışa özel bir kampanya başlattıklarını belirten Bisiklet Dünyası Mağaza Müdürü Cüneyt Özarslan, 10-16 Mayıs tarihleri arasında seçili ürünlerde büyük indirim olduğunu söyledi.

BU YAZ BİSİKLETSİZ ÇOCUK KALMAYACAK

Açılışa özel görülmemiş fırsatı kaçırmak istemeyen herkesi Bisiklet Dünyası’na beklediklerini dile getiren Özarslan; bu yaz bisikletsiz çocuğun kalmayacağını kaydetti.

Dünya’nın merkezi Çorum’a Bisiklet Dünyası’nı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Özarslan; “Mağazamızda Türkiye’nin en ünlü bisiklet markaları Salcano, Ümit Bisiklet, Kron ve Corelli’nin bisikletleri yer almaktadır. Her yaşa ve her bütçeye uygun bisikletlerimizin yanı sıra akülü araç ve şarjlı scooter çeşitlerimiz ile de Çorum halkının hizmetindeyiz. Açılışa özel bir çok ürünümüzde tanıtım amaçlı kampanya başlattık. Salcano 24 ve 26 jant bisikletlerimiz 1999 TL, Ümit Bisiklet 16 ve 20 jant bisikletlerimi ise 899 TL’den başlayan fiyatlarla Çorum halkını bekliyor. Kampanyamız 10-16 Mayıs tarihleri arasında olup, adetlerimiz sınırla sayıdadır. Bisiklet tutkunlarının bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Kaliteyi ucuza satan Bisiklet Dünyası markası, Çorum’da bisikletin yeni adresi olacak.” dedi

‘ÜRÜNLERİMİZ GARANTİLİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETİMİZ VAR’

Açılışa özel ayrıca küçük çocuklar için Baby Hope üçteker itmeli bisikletlerin ise 449 TL’den başladığını ifade eden Özarslan, Bisiklet Dünyası’nda satılan bütün ürünlerin garantili olduğunu ve Türkiye genelinde ve Çorum’da yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi. (ADVERTORİAL)