Çorum’a EDS kuruluyor!

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Çevre yolunda yaşanan trafik kazalarının önüne geçilebilmesi ve kent trafiğinin daha sürdürülebilir olması için Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kuruluyor.

Çevre Yolu’nda yaşanan onca kazanın önüne geçebilecek bu karar kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı.

Samsun yolundan başlayan ve Ankara yoluna kadar devam eden EDS’nin tabelaları yerleştirildi. Edinilen bilgilere EDS henüz faaliyete başlamazken, 1 ay içinde kurulumun tamamlanması ve faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kurulan EDS sistemi ile Samsun yolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde başlayarak Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar yaklaşık 10 km’lik bir hız koridoru oluşturulacak. Sistem tamamlandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek ve Trafik Yönetim Merkezi içinde kurulacak İl EDS Merkezinden takip edilecek. İlk etap tamamlandıktan sonra EDS Çorumi genelinde yaygınlaştırılarak trafik tüm noktalarda denetim altına alınacak.

HAKİMİYET DEFALARCA UYARDI

Çevre illerde uzun süredir var olan EDS’nin Çorum’da da uygulanması yönünde defalarca uyarıda bulunan Çorum Hakimiyet, konuyu gündemde tutarak yetkilileri önlem almaya davet etmişti.

1 AY İÇİNDE FAALİYETE GEÇECEK

1 ay içinde kurulması beklenen EDS ile kent trafiğinin en sıkıntılı noktaları kontrol altına alınacak. Ortalama Hız Tespit Sistemi ile çevre yolunda yaşanan kazaların önünde geçilmesi hedefleniyor.

180 KAMERAYLA TESPİT EDİLİYOR

Trafik kazaları sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefiyle tasarlanan EDS, kameralar aracılığıyla sürücülerin trafik ihlallerini de tespit ediyor. EDS’lerin yanı sıra Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları bulunuyor. Çorum Emniyet Müdürlüğünün 59 noktada 180 adet Trafik İzleme Kamerası ile Plaka Tanıma Sistemi için kullanılan çeşitli kameraları bulunuyor. Bunlar aracılığıyla da kural ihlali yaptıkları tespit edilen kişilere de cezalar gönderiliyor.

HIZ KARARINI KOMİSYON VERECEK

Çorum Çevre yolundaki hız sınırının ne olacağını ise İl Trafik Komisyonu belirleyecek. Edinilen bilgilere göre çevre yolunun şehir içinde kalması nedeniyle hız sınırının 70 olması bekleniyor.

KURAL İHLALLERİNE CEZA YAĞACAK

Artık, hız yapan veya kırmızı ışıktan geçtiği tespit edilen bir sürücüye, eğer bu sırada emniyet kemeri takmadan araç kullanmış ve aynı zamanda cep telefonuyla konuşmuşsa birden fazla ceza kesilebilecek. Araç sürücülerinin yanı sıra, motosiklet kullanıcılarının da benzer kural ihlali yaptıkları ve kask takmadıkları belgelenmişse ceza yazılacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 17:49