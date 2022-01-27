‘Çorum’a yakışır toplu ulaşım için çalıştık’

Toplu ulaşımda yaşanan sorunlar Çorum Belediyesi’nin devreye girmesiyle çözüme kavuştu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek sorunun çözümü nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Hitit Ulaş A.Ş’nin bir süredir toplu ulaşımda yaşadığı sıkıntıları bildiklerini ve kendilerine sorunun çözümü noktasında gelen talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Birlik ve beraberlik içerisinde çözüm ürettik. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve Belediye olarak toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli yapmak için bir kısmını devralarak destekte bulunduk.” diye konuştu.

Pandemi sürecinde de Hitit Ulaş A.Ş’ye destekler verdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, Çorum’a yakışır bir toplu ulaşım için el birliği ile çalıştıklarını söyledi.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ziyaretinde Hitit Ulaş A.Ş Başkanı Arap Ballı, TSO Meclis Üyesi Haluk Aşgın da eşlik etti. (Haber Merkezi)