Çorum’a yapılacak yatırımlar görüşüldü

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Başkan Yardımcısı Şeref Demir, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Çorum'a yapılacak yatırımları görüştü.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ve Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Çorum’da Milletvekili Erol Kavuncu’nun misafiri oldu.

Milletvekili Kavuncu ile görüşen DOKAP yöneticilerinin ziyaretinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Müdür Yardımcısı Erdem Kolabaş, Şube Müdürü Arzu Özkader ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da hazır bulundu.

Milletvekili Kavuncu’nun verdiği bilgiye göre; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında DOKAP’ın Çorum’a destek verdiği projeler hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. DOKAP’ın yatırım alanları ve kabiliyetleri değerlendirilerek, Çorum’un potansiyeliyle örtüşebilecek yeni yatırımların ve hizmetlerin neler olabileceği ele alındı.

Çorum'un gelişmesi, kalkınması, hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi anlamında, sanayi, tarım ve turizm kapsamında önemli proje destekleri sunan DOKAP ile işbirliğinin artarak devam edeceği mesajı verildi.

Milletvekili Kavuncu, yaptığı açıklamada, “DOKAP ciddi yatırım bütçesi ile bölge illerin gelişmesini sağlamak, kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmek vizyonuyla çalışmaktadır. Bu doğrultuda sanayi, tarım, turizm, kentleşme ve daha birçok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlayan DOKAP potansiyeliyle Çorum’a ayrıcalıklı fırsat ve imkânlar sunmaktadır. Çorum'un tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek, Çorum'un bu potansiyelden en yüksek oranda faydalanması için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. Her şey bölgesinin parlayan yıldızı, gelişen, kalkınan büyük Çorum için. DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin ve ekibine ziyaretleri ve başarılı çalışmaları vesilesiyle teşekkür ediyorum.” dedi.