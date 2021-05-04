Çorum’da 120 bin Covid-19 vakası

Çorum Web TV’nin canlı yayın konuğu olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastaneye 1 yılda 120 bin covid hastası başvurduğunu söyledi.

Sezikli, 1 yıl içinde acil serviste 120 bin covid hastasına baktıklarını, 12 bin covid hastasının ise hastanede yatarak tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılı sürece vurgu yapan Sezikli, sağlıklı günlere bir an önce dönmek için aşı sırası gelen vatandaşları sağlık kuruluşlarına davet etti.

Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Çorum Web TV’de canlı yayınlanan ‘İftara Doğru’ programının konuğu oldu. İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık ile eski ramazanlara dair sohbet eden Başhekim Sezikli, pandemi süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. “Bu sıkıntıyı ülke olarak çekiyoruz; ancak el birliği ile aşacağız” diyen Sezikli sağlık çalışanlarının bu mücadelede en önde yer aldıklarını vurguladı.

Çorum’daki vakalarla ilgili de bilgiler paylaşan Başhekim Sezikli, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir yıl içerisinde 120 bin covid hastasına bakıldığını, 12 bin covid hastasının ise hastanede yatarak tedavi gördüğünü açıkladı. Sezikli, covid dışında acile gelen hasta sayısının ise 1 milyon 500 bin olduğunu bildirdi.

Bu sürecin sağlık çalışanlarını da olumsuz etkilediğini ifade eden Başhekim Sezikli, hastanede çalışan 2800 personelin yüzde 40’ının Covid-19’a yakalandığını söyledi. Sağlık çalışanlarının yüzde 90’ının ise aşılandı. Aşı konusunda vatandaşlara da çağrıda bulunan Sezikli “Vakti gelen, sırası gelen bütün vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına davet ediyoruz. Bu virüsten korunmak için aşı çok önemli. Hepimiz çok yorulduk, bir an önce eski günlerimize dönmek istiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 17:19