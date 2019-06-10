‘Çorum’da 165 bin kişi geçimini tarımdan sağlıyor’

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı Kadıkırı köyündeki tarla günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çorum'da 165 bin kişinin geçimini tarım sektöründen sağladığını söyledi.

Çorum’un yumurta üretiminde Türkiye’de 9.sırada bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi; “İlimizde 240 bin büyükbaş, 230 bin civarında küçükbaş, 5 milyon civarında da kanatlı hayvan bulunmaktadır. İlimiz, yumurta üretiminde de 9'uncu sıradadır. Dolayısıyla üreticilerimizin ucuz yem ihtiyacını karşılamak için çiftçi birliklerimize desteklerimiz devam edecek." dedi.

Pancar, buğday, arpa ve pirincin yanında yem bitkilerinin üretimini teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Çiftçi, "Üreticilerimize ucuz ve kaliteli ham madde sağlamalıyız. Örneğin, yulaf, mısır, fiğ, yonca ekimi teşvik etmeli, gerekirse tohum dağıtmalıyız. Yem bitkilerinin besin değerlerini koruması için paketleme yapabilmeli, bunun için makineleşmeye önem vermeliyiz. İşte bu düşüncelerle bu makine ve ekipmanları çiftçimizin istifadesine sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.