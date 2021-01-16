Çorum’da 2 gün kar yağışı bekleniyor

FATİH BATTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum’da Pazar ve Pazartesi günü sağanak kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü etkili olan kar yağışının ardından Pazar ve Pazartesi günü de sağanak kar yağışı bekleniyor. Çorum’da sıcaklık değerlerini ise -14 dereceye kadar düşecek. 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Çorum'da en yüksek sıcaklık 2 derece olacak. Yetkililer vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Salı günü ise kar yağışı yerini güneşli havaya bırakacak.