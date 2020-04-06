Çorum’da 4 firmaya ceza yolda!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde Çorum’da 4 firmaya haksız fiyat artışı uyguladığı gerekçesiyle ceza kesileceği açıklandı.

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen coronavirüs (covid 19) salgını nedeniyle, son zamanlarda sağlık ve temizlik ürünleri (dezenfektan, maske, kolonya vb.) ile temel gıda maddelerinde meydana gelen haksız fiyat artışlarından dolayı başlatılan denetimler çerçevesinde, Çorum Valiliği tarafından Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerinden oluşturulan komisyonca eczaneler, ecza depoları, parfümeri, kozmetik temizlik ürünleri perakende ve toptan satıcıları olmak üzere toplam 62 firma denetlendi. Koruyucu maske, dezenfektan, kolonya, temizlik malzemesi vb. 136 üründe; “Market, şarküteri, manav, gıda toptancıları ile sebze halinde olmak üzere 37 firmada; ‘Un, yağ, şeker, makarna, sebze, meyve vb. 53 ürün denetlendi.

1 ay içinde toplam 99 firmada 189 ürün için yapılan denetimler neticesinde, haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 4 firma, gerekli yaptırımlar için Ticaret Bakanlığı’na bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 17:38