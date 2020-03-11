Çorum'da 838 asayiş olayından 819’u aydınlatıldı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Ekipleri 7 gün 24 saat vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadele ediyor.

Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı Şubat ayında İl Merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen faaliyet ve çalışmalarda 838 olaydan 819’u aydınlatılmış, 19 olayın aydınlatma çalışmaları devam ettiği kaydedildi.

2020 yılı Şubat ayında il genelinde meydana gelen Ateşli Silahla Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme olaylarını gerçekleştiren 17 şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti 4 silah ile birlikte, Ateşli Silah ve Kesici Aletle Kasten Yaralama olayını gerçekleştiren 6 şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti 6 silah ile birlikte yakalanmış, 2 şüpheli Adli Mercilerce teslim edildiği belirtilen açıklamada, malvarlığına karşı işlenen 108 olaydan 70 olay aydınlatıldığı, 38 olayın aydınlatma çalışmaları devam etttiği ayırca İlde geçmiş yılları da kapsayan dolandırıcılık olayları kapsamında yapılan çalışmalarda; Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri ile bağlantılı olan ve suça aracılık yapan şahısların Çorum ilinde ikamet etmeleri sebebiyle 2020 yılı Şubat ayında tekrar ele alınan dört 4 evlendirmek vaadiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, tespit edilen ve adli işlem başlatılan dört 4 şüpheliden ikisi Adli mercilere teslim edilmiş, firar olarak aranan ve Şanlıurfa ilinde ikamet eden 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

2020 yılı Ocak ayında yapılan ihbar üzerine bir devlet büyüğünün adı kullanılmak suretiyle işe alma vaadiyle meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili bir firma hesabına para yatıran ve yönlendiren toplam 4 şahıs hakkında adli işlemler tamamlanmış, firma sahibi Ankara ilinde ikamet ettiğinden temin edilememiş, evrak ikmalen Adli mercilere gönderildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

"2020 yılı Şubat ayında meydana gelen 11 Dolandırıcılık olayından 10’u aydınlatılmış, 1 olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 4 olay gerçekleşmeden ekiplerimizce engellenmiştir. Aydınlatılan hırsızlık olaylarında; 2 bin 400 lira para ve 1 adet ses sistemi ele geçirilmiştir.

Fuhuş yapan 4 şahsa işlem yapılarak toplamda 3 bin 176 lira idari para cezası uygulanmış, fuhuş için aracılık ve yer temini yaptıkları tespit edilen 4 şahıs Adli mercilere teslim edilmiştir.

Asayiş suçu kapsamında mahkemelerden gelen 174 yakalama müzekkeresinden 125 şahıs yakalanmış, 59 şahıs adli mercilerce tutuklanmış, 66 şahıs serbest bırakılmış, 49 şahsın çoğunluğunun ilimizde ikameti olmadığından yakalanamamış olup Türkiye genelinde aranması devam etmektedir.

2020 yılı Şubat ayında kayıp olduğu bildirilen 19 şahsın tamamı bulunmuştur.

Meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 66 şüpheliden 18 şüpheli tutuklanmış, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 36 şahıs ile Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sorgulamalarının ardından serbest bırakılmıştır.

8 yaşı küçük şahıs mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilerek 3’ü tutuklanmış, 5 şahıs ise serbest bırakılmıştır. GBT sorgulaması yapılan 32 bin 584 şahıstan 125 şahsın arandığı tespit edilmiştir.

2020 yılı Şubat ayı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timi ekiplerince bin 596 olaya müdahale edilmiş, 37 şok uygulama yapılmış, 4 bin 510 şahsın GBT kaydı sorulmuş, 90 şahsın arandığı tespit edilerek yakalanmış, şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine durdurulan bin 2 aracın sorgulaması yapılmış, 23 araç trafikten men edilmiş, 28 bin 980 lina idari para cezası uygulanmıştır.

İl genelinde vatandaşların huzuru ile can ve mal emniyetinin devamının sağlanması amacıyla önleyici kapsamlı yasadışı bahis, kumar ve tombala uygulamaları yapılmıştır. Asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar ile şok uygulamalar, ihbar, şüphe üzerine ve meydana gelen olaylarda 8 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 38 suç aleti ele geçirilmiştir.

İlçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 kesici-delici alet olmak üzere toplam 11 suç aleti ele geçirilmiştir.

2020 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde, il genelinde asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar ve müdahale edilen olaylarda; 20 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 32 Ruhsatsız tüfek, 18 kesici ve delici alet olmak üzere 84 suç aleti ele geçirilmiştir."

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 11:34