Çorum’da araç sayısı bir yılda %0.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’da 2019 yılı Ağustos ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 adet (%0,00) bir önceki yılın aynı ayına göre 442 adet (%0,3) artarak 172 bin 223 âdete ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Çorum’daki toplam 172 bin 223 motorlu kara taşıtının; % 47,4’ü (81 bin 566 adet) otomobil, %1,6’sı (2 bin 718 adet) minibüs, %0,6’sı (1 087 adet) otobüs, %12,9’u (22 bin 267 adet) kamyonet, %3,3’ii (5 bin 751 adet) kamyon, %10,3’ü (17 bin 687 adet) motosiklet, %0,2’si (352 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,7’si (40 bin 795 adet) de traktörlerden oluştu.

4 465 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Çorum’da Ağustos ayında 4 465 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %68,3 ile ilk sırada yer alan otomobili % 12,2 ile Traktör ve % 12,1 ile kamyonet takip etti.

2019 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 1 13 bin 030 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Çorum ili toplam 172 bin 223 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7’sine sahip.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum’da 2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayma göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%2), özel amaçlı (% 1,7) ve kamyonet (% 1,3) şeklinde gerçekleşmiştir. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 228 bin 842 adet otomobilin %53,8'i beyaz, %23,8'i gri, %6,9'u siyah ve %5,6'sı kırmızı iken %9,9'u diğer renkler.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı %37,7 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 505 bin 20 adet otomobilin %37,7'si LPG, %37,6'sı dizel, %24,4'ü benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,3' olarak açıklandı. (Haber Merkezi9