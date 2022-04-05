Çorum’da Avukatlar Günü kutlandı

FATİH BATTAR

Çorum’da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Çorum Baro Başkanı Av Turan Kalıpçı; Hiçbir avukat yanlız, hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız.” dedi

Adliye binasının bahçesinde düzenlenen programda Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

‘Hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız’

Törende bir konuşma yapan Kalıpçı, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlayarak; “Adalet ekmek gibi su gibi temel bir ihtiyaçtır. Adalet duygusu yaygın ve ayrım gözetmeden eşit uygulanırsa amacına ulaşmış olur. Adaletin tecellisinde büyük katkıları bulunan yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlar bağımsız yargının çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz unsurlarıdır. Avukatlar toplumun aynasıdır. Bu sözden yola çıkarak mutlu bir toplum olmak isteniyorsa o toplumun hukuki sorunlarını çözen mekanizmaların arasında her türlü düzenleme ve gelişmeyi yapan avukatlar gerekli sosyal haklara ve iyi yaşam kalitesine kavuşturulmalıdır. Hiçbir avukat yanlız, hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından avukatlar adliye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.