Çorum’da aylar sonra kısıtlamasız hafta sonu

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu. Çok yüksek riskli iller dışında, bugün sokağa çıkma kısıtlama yok. Yaklaşık 3.5 aydır hafta sonu evlerine kapanan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı.

Koronavirüsle mücadelede yaklaşık 3.5 aylık sürenin ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, sokağa çıkam kısıtlaması uygulanmıyor. Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu gününde kafeler, restoranlar saat 19.00'a kadar açık olacak.

Çorum’da Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır haftasonları dışarı çıkamayan vatandaşlar kendini sokağa attı. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme ile birlikte kafe, restoran, alışveriş merkezleri ve kırathanelerin de açılmasıyla birlikte Çorum’da vatandaşlar caddeleri doldurdu.

Alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandığı gözlemlenirken, bazı vatandaşlar da ailesiyle birlikte parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

3-4 aydır evde karantinada artık bunalma noktasına geldiklerini belirten vatandaşlar, kademeli normalleşme ile biraz olsun nefes almaya başladıklarını söyledi.

Kafe, restoran, alışveriş merkezlerinin açılmasıyla hafta sonunun tadını çıkaracaklarını aktaran vatandaşlar, “İnşallah Çorum’da vaka sayıları düşmeye devam ederde biz de hafta sonları evde oturmak yerine dışarda hayatının tadını çıkabiliriz.” dediler

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 14:21