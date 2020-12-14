Çorum’da bazı bölgeler yeniden yeşile döndü

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Çorum’da koronavirüs tablosunda yeni kısıtlamalarla birlikte bazı bölgeler kırmızıdan yeşile döndü.

Tükiye’de koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından iki hafta önce getirilen kısıtlamalarla birlikte Çorum’da da hasta sayısında düşüş yaşanmaya başladı.

Başta sokağa çıkma kısıtlaması ve bazı kısıtlamalarla birlikte geçtiğimiz haftalarda kırmızı olan bazı bölgeler yeşile büründü.

Çorum’da bazı bölgeler yeniden yeşile bürünmesine rağmen, hastanede doluluk oranları ciddi seviyede devam ediyor. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından, pandemi hastanesine çevrilen Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi’ni de dolunca ilçelere sevk başlamıştı. Son iki haftadır uygulanan kısıtlamalar birlikte hasta yatış sayısında biraz daha azalma olduğu gelen bilgiler arasında.

Çorum genelinde maske takma oranı %95’lerde olsa da halen bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları, yasak olmasına rağmen ev ziyaretlerine devam ettikleri görülüyor.

Güvenlik güçlerinin denetimleri de aralıksız devam ediyor. Ekipler gün boyu Gazi ve İnönü Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetiminin yanı sıra sigara yasağı da denetimi gerçekleştiriyor. Yasağa uymayan vatandaşlara ceza kesiliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 17:01