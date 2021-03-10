Çorum’da bir apartman 14 gün karantinaya alındı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığından toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gülabibey Mahallesi’nde bir apartmanda bazı kişilerin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina altına alındığını duyurdu.

Alınan karara göre Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki Yemekçiler Apartmanı hanelerinde ikamet eden kişilerin bir kısmının pozitif vaka olarak tespit edilmeleri, diğer kişilerin de temaslı olmaları sebebiyle, söz konusu apartmanda ikamet eden tüm kişilerin; Covid-19 salgının yayılımının önlenmesi, olası bulaşmaların önüne geçilmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 9 Mart Salı gününden itibaren 14 gün süreyle karantinada/izolasyonda olmalarına, belirtilen adreste yer alan dış kapı numarası 21 ve 21/A olan Yemekçiler Apartmanına giriş çıkışların 14 gün süreyle kısıtlanmasına ve bu Apartmanın karantina bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca apartmanında ikamet eden ve izolasyonda/karantinada bulunan kişilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmasına, apartmanın giriş ve çıkış kontrollerinin ve güvenliğinin kolluk birimleri tarafından sağlanmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 16:57