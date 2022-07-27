Çorum’da bu köyün tarihi sorunu çözülüyor

FATİH BATTAR

Çorum’da her kuvvetli yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı Kargı’ya bağlı Maksutlu köyü, yapılacak proje ile sel baskınlarından korunacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya yaptığı açıklamada Çorum Kargı Maksutlu Köyü Gumayla ve Metmenli Derelerinin ıslahına başlanacağının müjdesini verdi.

Kaya; “Proje kapsamında Metmenli Deresi güzergahı boyunca 682 m beton temelli kâgir duvar, 45 adet şut yapısı, Gumanya Deresi güzergahı boyunca 940 m beton temelli kâgir duvar 2 adet menfez, 50 adet şut yapısı ve 1 adet tersip benti yapılacak olup ihalesi 1 Eylül 2022 tarihinde olacak. Yapacağımız dere ıslahı ile Kargı Maksutlu Köyümüzü ve vatandaşlarımızı olası sel baskınlarına ve taşkınlardan korumayı hedefliyoruz, köylülerimize hayırlı olsun” dedi.