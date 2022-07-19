Çorum’da bu mahallede evlere yanaşılmıyor!

HABER/YORUM: FATİH BATTAR

Çorum’da Haziran 2022 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %135.76 arttı.

Edinilen bilgilere Çorum’da konut fiyatları artan en çok mahalle ise Buharaevler oldu. Buharaevler’de Dr. İlhan Gürel Caddesi ve 5.Cadde’de ortalama ev fiyatları 2.5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

Buharaevler’de en düşük konut fiyatı ise 750 bin liradan başlıyor. Çorum’da ise ortalama ortalama satılık konut fiyatları ise 470 bin olarak açıklandı. Bu mahalledeki konut fiyatları Samsun’un deniz kenarı ilçesi olan Atakum’daki ev fiyatları ile yarışıyor.

4 YILDA CİDDİ DEĞİŞİM YAŞANDI

Özellikle son 3-4 yılda ciddi değişimin yaşandığı mahallede kafe ve restoranların yaptığı yatırımlar da konut fiyatlarını etkiledi. Kafe caddesi olarak anılan Dr. İlhan Gürel Caddesi, Çorum’un yeni yaşam merkezi olarak gösterilirken, bu cadde de konut fiyatları 1 milyon üzerine çıktı.

YÜKSEK FİYATLARA RAĞMEN ALICI BULUNUYOR

Buharaevler’den konut almak isteyen vatandaşlar, yüksek konut fiyatlarından şikayet ederken, bazı vatandaşlar ise yüksek konut fiyatlarına alıcı bulunmasını akıl erdiremiyor.

Yüksek enflasyon ve inşaat maliyetlerinin artması nedeniyle konut fiyatlarında inanılmaz bir artış yaşanmasını kabullenen vatandaşlar, Çorum’da özellikle Buharaevler’de ev almanın hayal olduğunu söylüyor.

ATAKUM’LA YARIŞIYOR

Birilerinin bu inanılmaz konut fiyatlarına dur demesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar; “Çorum’da özellikle son 2 yılda konut fiyatları inanılmaz arttı. Özellikle Buharaevler’de 1 milyonun altında ev neredeyse yok. 2 yıl önce 400-500 bin lira olan evler bu yıl 2 milyondan satılıyor. Samsun’un Atakum ilçesinde denize yakın evlerle aynı neredeyse aynı fiyatta. Bu mahallenin ne özelliği var çözemedik. ” dedi

BAYAT GEDİĞİNDE BİLE 500 BİN LİRANIN ALTINDA EV YOK!

Çorum’da Buharaevler’in yanı sıra Osmancık Caddesi’nde de konut fiyatlarında inanılmaz bir artış yaşandı. Bayat Gediği ve civarında bile konut fiyatları 500 bin liranın üzerinde. Emlakçılardan edindiğimiz bilgilere göre Çorum’da 14 mahallede ortalama konut fiyatları ise şu şekilde;

“Akkent: 300-500 bin, Bahçelievler: 500 bin-1.5 milyon, Karakeçili: 300-600 bin, Çöplü: 250-500, Çepni: 300-450, Üçtutlar: 400 bin 1 milyon, Ulukavak: 400 bin-1 milyon, Binevler: 750 bin-3 milyon, Mimar Sinan: 400 bin-750 bin, Yavruturna: 300-600 bin, Yeniyol: 250-500 bin, Kale: 300-500 bin, Kunduzhan: 300-500 bin, Gülabibey:300-650 bin.”

ÇORUM'DA KONUT FİYATLARI EN FAZLA YÜKSELEN İLÇELER

Yıllık ortalamalara bakıldığında Haziran 2022 sonu itibarıyla konut için Çorum ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Alaca, Osmancık, İskilip, Sungurlu oldu.

ÇORUM'DA KONUT FİYATLARI EN AZ YÜKSELEN İLÇELER

Yıllık ortalamalara bakıldığında Haziran 2022 sonu itibarıyla konut için Çorum ilinde en fazla değer kaybeden ilçeler sırasıyla Sungurlu, İskilip, Osmancık, Alaca, Merkez oldu.

ÇORUM'DA EN HIZLI KAZANDIRAN İLÇELER

Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Haziran 2022 sonu itibarıyla Çorum ilinde en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Kargı, Dodurga, Sungurlu, İskilip, Merkez oldu.

ÇORUM'DA EN GEÇ KAZANDIRAN İLÇELER

Amortisman süreleri dikkate alındığında Haziran 2022 sonu itibarıyla Çorum ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Osmancık, Alaca, Merkez, İskilip, Sungurlu oldu.