Çorum’da doğan Türkiye’nin pilav markası

FATİH BATTAR

8 yıl önce 50 metrekare dükkanda annesinin yaptığı tencere pilavları satarak pilav sektörüne giriş yapan genç girişimci Burak Karaca, bugün Samsun ve Çorum’da iki şubesi ile Türkiye’nin her yerine Pilavistan markasını tanıtıyor.

Çorum halkına pilavı sevdiren adam olarak tanınan ve düzenlediği yarışmalardan dolayı Çorum’un yerli Acun’u olarak bilinen Burak Karaca, Pilavistan markasını dünyaya tanıtmak istiyor.

2013 yılında Çorum’da özellikle öğrencilerin gece saatlerinde açık yer bulamaması ve pilav sektöründe hizmet veren başka firmanın olmamasından dolayı Pilavistan markasını kurmaya karar veren genç girişimci, başarı hikayesini gazetemize anlattı.

50 METREKARE DÜKKANDAN 550 METREKARE DÜKKANA

8 yıl önce annesi ve kayınpederinin desteği ile küçük bir dükkanda bu sektöre girdiğini anlatan Pilavistan işletme sahibi Burak Karaca, “Çorum’da pilav sektöründe bir eksiklik olduğunu fark ettik. Küçük bir dükkanda annem ve kayınpederim ile bu işe başladık. Annem tencere ile pilav yapıyordu. Biz de dükkanda satıyorduk. Annemin tereyağlı enfes pilavları lezzeti duyulunca siparişlere yetişememeye başladık ve imalathane kurmaya karar verdik. Bugün 50 metrekare dükkandan, 500 metrekare 4 katlı Çorum’daki işyerimiz ve 50 metrekare bahçeli Samsun’daki şubemiz ile Çorum ve Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerimiz ağırlıyoruz. Kurufasülyeli, barbunyalı, tavuklu, mısırlı, domatesli, ton balıklı olmak üzere 6 çeşit pilav lezzeti ile hizmet vermekteyiz. Pandemiden önce gece 04.00’a kadar hizmet veriyorduk. Pandemi nedeniyle ev ve işyerlerine paket servisine başladık. Kademeli normalleşme ile birlikte PTT arkasındaki işyerimizde koronavirüs tedbirleriyle yeniden açıldık. Tüm Çorum halkını tereyağlı enfes pilav lezzetini tatmaya davet ediyoruz.” dedi

‘TÜRKİYE’NİN PİLAV MARKASI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ’

Bu işe inanarak başladığını ifade eden Karaca; “8 yıl önce bu işe başlamadan önce hedeflerim vardı ve bu işin Çorum’da tutacağını çok iyi biliyordum. Büyüklerimiz her zaman söyler inanmak başarının yarısıdır diye bende bunu yaptım ve bugün Çorum’da Türkiye’nin pilav markası olmanın gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu

‘YURT İÇİ VE YURT DIŞINA PİLAV GÖNDERMEYE BAŞLADIK’

Çorum’dan yurt içine hatta yurt dışına kadar vakumlayarak pilav göndermeye başladıklarını belirten Karaca, hedefinin Türkiye’nin 81 ilinde şubeleşmek ve Pilavistan lezzetini dünyaya tattırmak olduğunu söyledi.

ÇORUM’UN YERLİ ACUN’U

Gençlerin iddialaşması üzerine 7 yıldır pilav yeme yarışması düzenlediği için Çorum’da yerli Acun olarak tanındığını dile getiren Karaca, önümüzdeki günlerde yeni bir yarışma olacağını müjdesini verdi.

Yarışmaya başvuruların başladığını aktaran Karaca, yarışmanın erkekler ve bayanlar kategorisinde yapılacağını ve herkesin katılacağını söyledi.

Yarışmanın Çorum’a renk kattığını ve Türkiye’nin bütün illerinden yarışma için Çorum’a geldiğini kaydeden Karaca, yeni yarışmanın önümüzdeki günlerde olacağını belirtti.