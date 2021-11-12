‘Çorum’da emniyet kemeri takma oranımız yüzde 78’lere yükseldi’

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, yapılan uygulamalar ve kontrollerin sayesinde Çorum’da emniyet kemeri takma oranının 78’e yükseldiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında Çorum’da emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Trafik Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen denetime Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser katıldı.

Uygulamayla ilgili açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, uygulamanın 81 ilde ve ilçelerinde dün itibariyle başladığını belirterek, kampanyanın amacının emniyet kemeri takma konusunda vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kampanya kapsamında farklı uygulamalar yapılacağını da aktaran Vali Çiftçi, “Kampanya emniyet kemeri ile başlamış oldu ama ilerleyen günlerde farklı temalarla uygulanmaya devam edecek. Sadece emniyet kemeri ile sınırlı kalmayacak. Emniyet Müdürlüğü’nün 2021 yılının ilk on ayında yapmış olduğu bir çalışma var. Emniyet kemeri takma sayısına göre yılın ilk beş ayında kemer takma oranı yüzde 45 iken diğer 5 ayında bu oran yüzde 78’e yükselmiş durumda. Oranın artmasında bu uygulamaların, kontrollerin payı var. Bu kampanya kapsamında öğrenci servisleri de denetlenmiş olacak. Böylece öğrencilerimizi de bilinçlendirmek ve alışkanlık kazandırmak istiyoruz. Çorumlulardan ricam araca bindiklerinde hemen emniyet kemerini taksınlar. Çünkü emniyet kemeri hayat kurtarır. Kısa mesafede de ihmal etmeyelim” dedi.

Denetimde Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler uygulama yaparak sürücüleri hem emniyet kemerleri takmaları yönünde uyardılar hem de broşür verdiler.