Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk yargılamalarındaki davaların türlerine bakarak Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı. Atlasa göre; 2021 yılında Çorum’da en çok veraset davası açıldı.

Bu araştırmayla, Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" oluşturuldu.

EN ÇOK VERASET DAVASI AÇILDI

Atlasa göre, 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı.

EN ÇOK BOŞANMA HANGİ İLDE?

Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Çorum’da ise en çok veraset davası açıldığı kayda geçti.

Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset, ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.



