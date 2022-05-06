FATİH BATTAR

‘Zorunlu Trafik Sigortası’ fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilmiş, tavan primlerin aylık artışı yüzde 2.25 olarak belirlenmişti. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, yeni tarifeyle birlikte 81 ilde oluşan trafik sigortası azami prim tutarlarını yayınladı. Buna göre Çorum’da en düşük trafik sigortası 1177 lira oldu.

Çorum’da birinci basamak trafik sigortası 5 bin 351, ikinci basamak trafik sigortası 4 bin 281, üçüncü basamak trafik sigortası 3 bin 211, dördüncü basamak trafik sigortası 2 bin 140, beşinci basamak trafik sigortası 1 819, altıncı basamak trafik sgiortası 1 498 lira olarak açıklandı.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonu aştı. Tüm araçlar için ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yaptırılması gerekiyor. Ancak yaklaşık 5 milyon aracın sigortasız olduğu belirtiliyor. Trafik sigortasının amacı, herhangi bir kaza durumunda ‘karşı tarafın’ malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.

ARTIŞ ORANLARI DEĞİŞTİ

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için devlet, 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belirlenen tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamış, ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı.

EN AZ 1.153 LİRA OLDU

Son olarak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, bu ayarlamaların ardından oluşan güncel fiyatları il il ve basamaklara göre yayınladı. Buna göre en düşük trafik sigortası 1.153 lira, en yüksek tutar ise 5.848 lira olarak belirlendi.

DÜŞÜK FİYAT İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yani ‘TRAMER’, araç sahiplerine en hesaplı teklifin bulunması için büyük bir hizmet sunuyor. ‘sbm.org.tr’ internet sitesinden ‘Hizmetler’ bölümüne girerek, TC kimlik numarası ve plakayla sorgulama yaparak tüm sigorta şirketlerinden teklif alıp en ucuzunu seçebiliyorsunuz. Teklif için sigorta bitimine 30 günden az bir süre kalmış olmalı. Ayrıca ‘Sigortam.net’, ‘enucuzsigortam.net’, ‘enuygun.com’, ‘hangikredi.com’ ve ‘hesapkurdu.com’ gibi platformlardan trafik ve kasko sigortası için teklif oluşturmak mümkün. Trafik sigortasının teminatları standart olduğundan hangi şirketin olduğu çok da önemli değil. En düşük teklifi değerlendirin.

1’DEN 7’YE KADAR BASAMAK

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1’inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor. 4’üncü basamaktan 5’inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6’ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7’nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.