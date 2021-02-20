Çorum’da gözler Hıfzıssıhha Kurulu’nda

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından yerinde karar dönemi ile birlikte Çorum’da esnaf ve vatandaşların gözü ve kulağı 1 Mart’ta Hıfzıssıhha Kurulu’nun alacağa kararlara çevrildi.

Çorum vaka sayısı bakımından Türkiye’de 81 il içinde 54. sırada yer alırken, aşılanan kişi sayısı ise 55 bin kişiyi geçti.

Türkiye’de ilk defa kademeli normalleşme ile birlikte Bartın Valiliği 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verirken, Çorum’da vaka sayılarında düşüş yaşanması ve aşı sayısında iyi noktada olmasından dolayı gözler Hıfzıssıhha Kurulu’nun alacağı kararlara çevrildi.

Çorum’da pandemi nedeniyle işyeri kapalı olan esnaf kademeli normalleşme ile birlikte işyerlerinin en azından HES kodu ve Koronavirüs tedbirleriyle yeniden açılmasını beklerken, işyeri açık olan iş yapamayan esnaf da tedbirlerin gevşetilmesini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 15:08