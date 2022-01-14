Çorum’da hibe almaya hak kazanan tek ortaokul oldular

FATİH BATTAR

Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nce imam hatip okulları öğrenci başarısı artırılmasına yönelik ar-ge çalışması kapsamında Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları’na yönelik Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) programı kapsamında Çorum’da projesi kabul edilen tek ortaokul özelliği olma taşıyan Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu ‘Kemankeşler Ecdadın İzinde’ projesiyle 20 bin lira hibe almayı başardı.

Bu kapsamda Suheybi Rumi Ortaokulu’nda Erdem 2021 Kemankeşler Ecdadın İzinde projesinin tanıtım ve açılış programı düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Okul Müdürü Davut Demirbaş, imam hatip okulları öğrenci başarısı artırılmasına yönelik ar-ge çalışması kapsamında Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları’na yönelik Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) programı kapsamında Çorum’da projesi kabul edilen tek ortaokul özelliği taşıdıklarını söyledi.

ERDEM 2021 Destek Programı’na Türkiye genelinde 1108 proje başvurduğunu belirten Demirbaş, sadece 137 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını ve okul olarak Kemankeşler Ecdadın İzinde projesi ile 20 bin lira hibe desteği almaya hak kazandıklarını ifade etti.

Proje kapsamında ayrıca motivasyon gezileri ve ziyaretleri planladıklarını aktaran Demirbaş, diğer yarışmalara da katılmayı hedeflediklerini söyledi.

14 hafta boyunca sürecek bir eğitim amaçladıklarını belirten Demirbaş, eğitim süresi boyunca öğrencilere disiplin, alçak gönüllük, sevgi, merhamet ve saygıyı aşılayacağız. Okçuluk gelenekseli yaşatmak manevi değerlerimizi korumak ve yüceltmek için var olan çok önemli bir değerdir. Ata sporumuzla onlar gibi yaşar, onlar gibi düşünür, onlar gibi hisseder ve onlar gibi cenk ederiz. Okçuluk eğitimi için kritik yaş olan 9-12 yaş aralığındaki dezavantajlı gruptaki öğrencilerimiz iler fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyoruz. Projemizin hedef kitlesi 15 öğrencidir.” dedi

Konuşmaların ardından projenin açılışı gerçekleştirildi. Program Suheybi Rumi Ortaokulu’nun minik kemankeşleri hünerlerini sergilemesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 17:41