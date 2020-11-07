Çorum’da iki ayrı soba faciası: 5 yaralı

Çorum’da sobadan kaynaklı 2 ayrı evde çıkan yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Çorum'un Çomarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasının patlaması sonucu 80 yaşındaki Sultan A.’ya yaralandı. Yardım için eve gelen Özcan K. (20) ile Merve G. (18) etrafa saçılan ateş nedeniyle çıkan yangında yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.



(İHA)

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 10:20