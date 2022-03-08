‘Çorum’da kadın sürücülerin oranı yüzde 13’

FATİH BATTAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kadın sürücü adaylarına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Mehmetçik Parkı önünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında direksiyon eğitimi alan kadın sürücü adaylarına hem karanfil verildi hem de trafik konusunda bilgilendirildi.

Sürücü kurslarında kadın sürücüleri en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, eğitim ve denetim faaliyetlerinin kentteki trafik kazalarının ciddi oranda azalmasını sağladığını ifade ederek; "Bugün de özellikle kadın sürücülerimiz arasında farkındalık oluşturmak istiyoruz. Trafikte daha fazla kadın sürücü görme arzusundayız." dedi.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise Çorum'daki sürücülerin yüzde 13'ünün kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Demir; "İlimizde kadın sürücülerin sayısının çoğalmasına karşın kadın sürücülerin karıştığı kaza miktarında azalma görülmektedir. Yani bilinenin aksine, kadınlar çok trafik kazası yapmamaktadır. Kadınların trafikte daha dikkatli davrandıklarını görmekteyiz." ifadelerini kullandı.