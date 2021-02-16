Çorum’da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

FATİH BATTAR

Çorum’da dün gün boyu süren kar yağışı, hayatı felç etti.

Kent geneli beyaza bürünürken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Çorum’da soğuk hava ile birlikte ara yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Bazı araçlar ise kayan yollarda kaza yaptı.

Çorum Belediyesi temizlik ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte ana yollar ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, ara yollarda soğuk hava ile oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle yokuş olan bölgelerde hafif çaplı kazalar meydana geldi. Çorum-Samsun yolunda Sıklık mevkiinde sürücüler yolda kalırken, mahsur kalan sürücülere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çay-simit ikramında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 11:57