Çorum’da KGS ile 7 gün 24 saat denetim yapılıyor

FATİH BATTAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, Kent Güvenlik Sistemi ile Çorum’da 7 gün 24 saat denetim yaptıklarını açıkladı.

Basın mensuplarına KGS Sistemini anlatan Demir, Çorum’da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik KGYS kameraları kullanılarak 7 gün 24 saat trafik kural ihlallerinin tespit edildiğini söyledi.

Kent Güvenliği Sistemi (KGS)’nin devreye girdiğini belirten Demir, trafik güvenliği için anlık olarak 7-24 ceza yazılabileceğini ifade etti.

‘KGS İLE VATANDAŞLARIMIZIN GÖZ RENGİNE KADAR GÖREBİLİYORUZ’

KGS ile artık emniyet kemeri takmayan, kask kullanmayan, park ihlali yapan, kırmızı ışıkta geçen, yaya geçidini kullanmayan yayaların anlık olarak tespit edildiğini aktaran Demir; “Sürücülerimiz mutlaka emniyet kemerlerini taksınlar. Güneşlikleri indirerek görünmediklerini zanneden sürücülerimiz var ama biz KGS ile vatandaşlarımızın göz rengini dahi görmekteyiz. Herhangi bir kaza anında riski yüzde 60 gibi büyük oranda düşüren emniyet kemeri mutlaka taksınlar. Artık kask takmayan ve yaya geçidinden geçen motosiklet sürücülerimiz de KGS ile tespit edilerek cezaları yazılmakta.” dedi

‘ÇORUM’DA TRAFİKTE HOŞGÖRÜ VE SAYGI ARTTI’

Yapılan çalışmalarla Çorum’da trafik güvenliğinin üst seviyelere yükseldiğini anlatan Demir; “KGS ile bizim için önemli olan bisiklet, motosiklet sürücüleri ile birlikte yayalarımızın trafik kazasında incinmemesi için stratejik belgesi hayata geçmiş bulunmaktadır. Trafik güvenliği, hoşgörü ve saygı açısından ilimiz üst seviyelere çıkmış durumdadır. Bunu devam ettirmek için de KGS ile trafik güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürenler ve Gazi, İnönü, Fatih ve Bahabey Caddesi’nde ikinci sıra park yapanlar KGS sistemimiz ile tespit edilerek ceza-i işlem uygulanmaktadır.” şeklinde konuştu

28 YAYAYA CEZA KESİLDİ

Araç sürücülerinin yanı sıra trafik kurallarını ihlal eden yayalar da KGS sitemi ile tespit edilerek ceza kesildiğini kaydeden Demir; Kırmızı ışık kendine yandığı halde karşıdan karşıya geçen ve yaya geçidini değil de refüjü kullanan 28 vatandaşımıza ceza uyguladık.”