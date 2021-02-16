Çorum’da konaklama artık daha güvenli

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Çorum’daki 14 konaklama tesisi ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ aldı.

Edinilen bilgilere göre, Anitta Otel, Dalgıçlar Hotels, Kolağası Otel, Pithana Otel, Çorum Büyük Otel, Armina Termal Otel, Bilge Otel, Feyzan Hotel, Grand Dost Otel (Osmancık), Grand Park Hotel, Hattuşili Otel, Özdoğan Otel, Real Residence Hotel ve Sera Otel, başvuru işlemlerine müteakip yapılan kontrollerde gerekli şartları sağlayarak “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandı.

Çorum’da sertifika alma zorunluluğu olan 14 konaklama tesisinin tamamının sertifikalandırılmış olması, konaklama hizmetlerinin salgınla mücadele sürecinde risk oluşturmayacak şekilde yapılabilmesi ve önümüzdeki dönemde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

SERTİFİKA, KONAKLAMA TESİSİ TERCİHİNDE ÖNEMLİ BİR ETKEN

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte daha önce 50 oda ve üzeri konaklama tesislerine getirilen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alınması zorunluluğu, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine de getirilmişti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yetkilendirilen uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeliyor ve müşterilerin tesisleri seçiminde önemli bir etken olduğu değerlendiriliyor.”

Öte yandan, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ‘Salgın Denetim Ekibi’ tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında Çorum’daki konaklama tesislerinin düzenli bir şekilde denetlenmeye devam ettiği bildirildi.