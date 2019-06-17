Çorum’da konut satışları %17 azaldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Çorum’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %31 ve bir önceki aya göre %17 oranında azalarak 431 adet oldu. Çorum'da 2019 yılı Mayıs ayında 431 konut satıldı. Çorum 431 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,5'lik pay alarak 38'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mayıs ayı Konut Satışı İstatistiklerinden "Çorum ili, konut satışı" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 oranında azalarak 82 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 895 konut satışı ve %19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 240 konut satışı ve %1O pay ile Ankara, 5 091 konut satışı ve %6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 1O konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI SAYISI 26 ADET OLDU

2019 yılı Mayıs ayında Çorum ilinde satılan konutların %6'sı ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 30'uncu sırada yer aldı. Çorum'da 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %87,6 oranında azaldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %85,8 oranında azalış göstererek 5 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 163 konut satışı ve %22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %19 ile Eskişehir oldu.

405 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum İlinde 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %2,4 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%94) sıralamasına göre 52'inci sırada yer aldı. 2019 Mayıs ayında Çorum'da satılan konutların 255 adedi ilk defa satılırken, 206 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %52,2 iken; ikinci el satışlarının payı ise %47,8 olarak gerçekleşti.