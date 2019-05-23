Çorum’da neler olduğu buradan takip edilecek

Çorum Kültür ve Turizm Derneği, faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Yapılan uygulama ile Çorum da neler olduğu, hangi kurumun hangi konferansı ya da programı nerede ve hangi saatte düzenlediği artık takip edebilebilecek.

Dernek yönetimince yapılan açıklamada, www.corumkulturturizmdernegi.com adresinde yer alan etkinlikler başlığında Çorum'un kültür sanat spor ve eğitim programlarının vatandaşlar tarafından takip edilebileceği ve ilgilendikleri programlara katılım sağlanabileceği kaydedildi. Mobil uyumlu yapılan web sitesinde haricen dernek faaliyetleri, Çorum'un gezilip görülmesi gereken yerleri, Çorum'un tadılması gereken farklı yemekleri, gastronomi yolları gibi pek çok farklı alanlarda bilgiler mevcut.

Programlarının duyurulmasını ve burada yer almasını isteyen STK, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve eğitim kurumlarına da seslenen Dernek Yönetim Kurulu, corumkulturveturizm@gmail.com’a program detaylarının mail atılması halinde memnuniyetle yayınlayacaklarını belirttiler.

(Haber Merkezi)