Çorum’da parklara güvenlik kamerası yerleştirilmeye başlandı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, çocukların ve ailelerin gönül rahatlığı içinde parklarda vakit geçirmeleri için parklara güvenlik kamerası yerleştirmeye başladı.

Asayiş olaylarının en fazla gerçekleştiği parklardan başlayan Çorum Belediyesi, bu kapsamda Çöplü Mahallesi’nde Namazgah Parkı’na günvelik kamerası koydu.

24 saat kamera kaydının yapıldığı parkta, emniyet ile yapılan işbirliğiyle parklarda yaşanan asayiş olaylarının önüne geçilmesi planlanıyor. Çorum Belediyesi tarafından ayrıca Namazgah Parkı’nın yanı sıra asayiş olaylarının fazla olduğu diğer parkalara da güvenlik kamerası takılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 15:25