Çorum’da rekor gayrimenkul yatırımı

FATİH BATTAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Yönetimi tarafından satışa çıkarılan ve ihalesi 21 Nisan’da gerçekleştirilen Gülabibey Mahallesi’ndeki kışla içerisinde yer alan 4 adet konut arsasını İdeal Home İnşaat Yapı Gayrimenkul aldı.

Toplam 94 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi vererek 34 bin metrekare büyüklüğündeki 4 arsayı satın alan İdeal Home İnşaat Gayrimenkul, Çorum tarihinin en büyük gayrimenkul yatırımlarından birine imza attı.

Çorum’un yeni yaşam merkezi olacak bölgede yakın zamanda dev bir proje başlatacaklarını belirten İdeal Home İnşaat Yapı Gayrimenkul yetkilisi Hasan Emre, projenin Çorum halkını heyecanlandıracağını belirterek; “Bölgede AHL Park AVM, Yunus 19, Anitta Otel, Yeni Vergi Dairesi, Yeni Tapu Müdürlüğü gibi büyük yatırımlar var. Geniş caddeleri ve bulvarı ile şehrin yeni çekim merkezi olacak bölgede 450-500 dairelik dev bir projeye imza atacağız. Farklı mimarisi ve yaşam alanları ile yatırımcısının da yüzünü güldürecek proje yakın zamanda başlayacak.” dedi

