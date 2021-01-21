Çorum’da sirke üretimi için imzalar atıldı

Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Çorum Gıda Tarım İnşaat Makine firması ile sirke ve fermantasyona dayalı üretim için imzalar atıldı.

Yaklaşık 4.2 milyon liralık yatırım için firma yetkilisi Tuğçe Ilıca ile TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, bir araya geldi.

Atılan imzalar ile TKKD, IPARD II 9. Proje Başvuru Çağrı Döneminde çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü kapsamında katma değerli ürün üretimine yönelik 4,2 milyon TL yatırım tutarlı projeyi destekleyecek.

Çorum’da ilk defa sirke ve fermantasyona dayalı ürün üretimi içeren bir yatırıma destek vereceklerini belirten Yalvaçer; “Başarıyla kısa süre içerisinde tamamlanacağına ve hayat bulacağına inandığımız bu yatırım ilimize hayırlı olsun. TKDK olarak Çorumlu yatırımcılarımızı projelerinde desteklemeye, böylesi katma değer yaratan ve istihdam sağlayan verimli projelerin ortaya çıkmasına katkı sağlamaya her daim devam edeceğiz.” dedi.

Projeleri hakkında şirket yetkilisi Ilıca ise TÜİK verilerine göre üretilen meyvenin yüzde 26’sının tüketiciye ulaşmadan çeşitli nedenlerle kaybolduğunu anımsattı. Kendilerini bu yatırıma yönlendiren düşüncenin temelinde kayıplardan istifade etmek ve en aza indirmeye katkı sağlamak fikrinin yattığını vurgulayan Ilıca, şunları kaydetti:

“Kuracağımız tesisimizde çoğunlukla hafif defolu, pazar değeri düşük, bahçelerde kalan veya meyve depolarında tasnif dışı olarak ayrılan meyveleri kullanıp, üretim kaybı olan bu ürünleri ekonomiye kazandıracağız. Bu meyveleri, hijyenik ortamda hiçbir kimyasal kullanmadan uygun şartlarda temizleyip, dezenfekte ederek sirke veya fermantasyon işleri ile geri kazanacağız. Kaybolmaya aday ürünlerin değerlendirilmesi, katma değer ve istihdam yaratılmasıyla hem biz hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstereceğimiz yatırımımızı tamamladığımızda yılda 1000 ton meyve işleyip, 1200 ton sirke üretmeyi hedefliyoruz. Umuyoruz ki, bugün yatırım sözleşmesini imzaladığımız tesisimiz, TKDK’nın da desteği ile örnek bir işletme olacaktır.”