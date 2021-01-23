Çorum’da sokağa çıkma denetimleri

Çorum'da haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetim yaptı.

Çorum genelinde 4 ana noktada denetim yapan ekipler, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Denetim yapılan noktalardan birisi de Saat Kulesi oldu. Ekipler, yoldan geçen araçları durdurarak izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti. Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ise cezayı işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca caddede dolaşan vatandaşları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Çorum genelinde vatandaşların yasaklara uydukları gözlemlendi.