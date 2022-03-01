​​​​​​​Çorum’da yüksek kesimlere kar yağdı

FATİH BATTAR

Son 20 yılın en büyük kar yağışının yaşandığı Çorum’da, kar Mart ayında da etkisini göstermeye başladı. Çorum ve ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kargı’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ekipler karla mücadele seferberliği başlattı. Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü ekipleri dün geceden itibaren ana yolları açık tutmak için iş makineleri ile kar küreme çalışmasına devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Çorum’da yarın ve Perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmeye devam edeceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022, 15:54