Çorum’daki mülteciler sorunlarını aktardı

FATİH BATTAR

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) destekleriyle düzenlenen “Uyum Buluşmaları” toplantılarının 42’incisi Çorum’da yapıldı.

Çorum’da yaşayan yabancıların uyum faaliyetlerini arttırmak, sunulan hak ve hizmetler ile beraber yükümlülükler hakkındaki bilgilendirme yapmak, doğru bilinen yanlışlar ile ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve iki topluluk üyeleri arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen “Uyum Buluşmaları” Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Proje Yetkilisi Melis Kurucu, İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile IOM Proje Yetkilisi Melis Kurucu ve Çorum’da yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çorum İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz Türkiye'nin 193 milletten yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını belirterek; “Dili, dini, ırkı, etnik kökeni farklı olan insanlar, Anadolu topraklarına, ülkemize gelmektedir ve aynı zamanda ülkemize sosyal uyum ve ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır." dedi

Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) Proje Yetkilisi Melis Kurucu da “Yerelde Uyum Buluşmaları” programıyla yerel düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarının farkındalıklarının artırılmasının hedeflediğini ifade etti.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise Türkiye'de yaşayan 84 milyon vatandaşın, 5 milyona yakın misafirle gayet uyumlu şekilde yaşadığını söyledi.

Uyum buluşmalarında sorunları doğrudan, yaşayanlardan dinleme fırsatı bulduklarını belirten Orhan, "Sorunlarınıza hemen burada, en kısa sürede çözüm bulmak için, sizleri rahat ettirip, Türkiye'ye entegre olmanızı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından programın devamında Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Göç Uzmanı İsmail Aslan Türkiye’de Göç ve Uyum’ konulu sunum yaparken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden Kasım Erkut Gökgül yabancıların hak ve yükümlülerini anlattı.

Programda ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan Emre Öztürk, yabancılara yönelik sosyal yardımları anlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Emin Rençber yabancılara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinden bahsetti.

Toplantının sonunda katılımcılar mültecilerin sorularını yanıtladı.