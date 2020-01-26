Çorum’dan  deprem bölgesine 3 Tır yardım malzemesi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya’daki deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım Tır’ları dün Saat Kulesi’nde düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 1040 gıda kolisi ve 1900 parça giyecek ve battaniyeden oluşan yardım tırlarını deprem bölgesine dualarla uğurlandı.

Yardım Tır’ı uğurlama törenine Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve Zubeyir Tuncel, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla depremzede kardeşlerimizin yanında. Depremin olduğu ilk andan itibaren gerekli koordinasyonu sağlamak için hem genel merkez hem de Elazığ AFAD ile irtibat halinde olduk. Bölge halkının en çok neye ihtiyacı olduğu konusunda bilgiye sahibiz. Hazırlıklarımızı biz de bize gelen bilgeye göre yaptık. 250 bin TL değerinde 1040 koli gıda paketi hazırladık. 90 bin TL değerinde giysi, bot, ayakkabı malzemesi temin ettik. Bu malzemeler tüm Çorum’un, Çorum halkının malzemesi. Çorum olarak bu yardımı gönderiyoruz. Bundan sonraki süreçte de sürekil AFAD ekipleri ile irtibat halindeyiz. Deprem bölgesinden bize talep gelmesi durumunda neye ihtiyaç varsa karşılamaya hazırız. Gerekirse hayırsever işadamlarımızı da yardım seferberliğine katarak yardımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından yaplan duanın ardından içerisinde yağ, şeker, un, baklagil gibi temel yiyecek malzemelerinin bulunduğu 1.040 paket gıda kolisinin yanı sıra 1900 parça battaniye, kaban, mont, ayakkabı gibi giyecek eşyalarının bulunduğu 3 Tır ve 1 minibüs deprem bölgesine uğurlandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 18:54