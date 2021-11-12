Çorum’dan İdlip’e gıda yardımı

Hayrat İnsani Yardım Vakfı Çorum Temsilciliği, toplamış oldukları bir tır gıda yardımını Suriye’nin İdlip bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla uğurladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, hayır sahiplerine ve yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür edilerek, “Gönül coğrafyamızda ve sınırlarımızda yaşananlar, bu bölgelerdeki insanlar için hayat şartlarını yaşanamayacak derecede zorlaştırırken, her vesile ile oralarda yaşayanlara ulaşmak ve onların hayatlarına dokunmak, insanlığın görevidir.” denildi. (Haber Merkezi)