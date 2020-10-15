‘Çorum’dan yatırımcıları Yozgat’a bekleriz’

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ardından Yozgat Valisi Ziya Polat da Yozgat’a yapılan 2 OSB’ye Çorumlu yatırımcıları davet etti.

Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, 2022 yılında bitecek OSB ile Çorum ve çevre illerden yatırımcıları Yozgat’a çekmeyi planladıklarını söyledi.

Çorum ve Sivas kavşağında yer alan OSB’nin kurulması ile Yozgat ekonomisinin şahlanacağına dikkat çeken Polat; “Bozok OSB 2022 yılında bitecek. Buranın yaklaşık 16 milyon üzerinde kesif bedeli var. 47 parselimiz var. Bunun 39 tanesi sanayi parseli. Yüzde 82.5’i Özel İdarenin diğer kalan kısmı ise Ticaret Odası’nın ortaklığında devam ediyor. Bölgeye bilindiği gibi Çorum ve Sivas yolu kavşağında. Buranın da ilerleyen yıllarda alt yapısını ve OSB’nin kurulum aşaması bittikten sonra yatırım çekeceğini düşünüyorum. Biz yatırımcının önünü açmak için devlet olarak her türlü imkanımızı veriyoruz. Bu konuda bize destek olan Ankara’daki büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım en kısa zamanda alt yapımızı OSB’mizi hazır hale getiririz. Yatırımcıları burada ağırlarız. İlimize artı değer katma değer katacak tüm yatırımcıları buraya beklediğimizi ve devletimizin tüm imkanlarının onlara sonuna kadar açık olduğunu belirtiyorum. Umarım istihdama artı değer sağlar. 39 sanayi arsasının hepsini tahsis ederiz ve ilimizin yatırımlarına yenilerini ekleriz” ifadelerine yer verdi.

Boğazlıyan OSB’nin de kararının çıktığını anımsatan Vali Polat, “Bilindiği gibi Bozok OSB yanında Boğazlıyan OSB’nin de kararı çıktı. İnşallah onu da aynı zamanda bitirip bir taraftan Kayseri’den yatırımcıları çekip, bir taraftan Çorum’dan, Yozgat’tan Türkiye’nin her yerinde bekleriz. Bir yatırımcının hepsini severiz. Kapımız da gönlümüz de her zaman açık. 2 OSB’mizin de hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve destek veren herkese Yozgat adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 18:15