Çorumgaz’dan dolandırıcılık uyarısı!

FATİH BATTAR

Çorumgaz, son günlerde farklı numaralardan kendisini Çorumgaz Çağrı Merkezi’nden arayarak indirimli kombi bakımı yaptıklarını belirten kişilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Çorumgaz’ın kombi bakımı yapmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Son günlerde vatandaşlarımıza farklı numarlardan ulaşarak Çorumgaz Çağrı Merkezi’nden aradıklarını ve kombi bakımını indirimli yaptıklarını belirten kişilere lütfen itibar etmeyiniz ve herhangi bir bilgi vermeyiniz. Kombi bakımları Çorumgaz tarafından değil yetkili servisler tarafından yapılmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 17:18