Duayen gazeteci, Sabah Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat köşesini Çorum’a ayırdı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın çalışmalarından övgüyle bahseden Donat, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’la görüşmesini de taşıdığı köşesinde, Çorum’dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.’Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ sloganını da dile getiren Donat, “Çorumlu aşı yapıyor” başlığıyla hazırladığı köşesinde şunları yazdı;

ÇORUM

Yaygın bir söz... Günlük yaşamda çok kullanılır:"Senin yaptığını, Çorumlu yapmaz."

Çorumlu, bu söze "Olumlu anlam" yükler: Çorumlu çalışkandır... Marifetlidir... Yapınca, en iyisini yapar.Fakat... Genelde... Bu söz, "Olumsuz anlamda" kullanılır... Çorumlu aleyhine. Çorumlu... Hırslandı... Şehrin ortasına büyük bir tabela astı: Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Çorumlu... Kolları sıvadı... Korona aşısı yaptı... Bu ay insanda denenecek... Temmuz'da seri üretim.

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Ahlatçı Sanayici... Altın rafinerisi sahibi... Vergi rekortmeni... O bir Anadolu kaplanı: Ahmet Ahlatçı. Şubat-2020... Çin'de korona başlayınca... Ahlatçı, "AR-GE" kurdu. 40 bilim adamını bir araya getirdi... ODTÜ... Hacettepe... Gazi Üniversitesi... Ankara Üniversitesi'nden. 5 milyon dolar harcadı... Cebinden... Devletten ne para istedi, ne teşvik. Aşı... Burundan yapılacak... İğnesiz. Ayda... 20 milyon doz üretim... Yılda 250 milyon. Ahlatçı... Aşıyı devlete verecek... Ücretsiz... Amacı: Devletim dışarıya borçlanmasın. Türkiye, bütün dünyaya aşı satacak... Ahlatçı gururlu: Devletimin dış borcu kapanacak. "Çorum... Aşı... Ahlatçı" olayını 3 kişi ayrıntılı olarak biliyor... Yakından izliyor. 1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Aşının adını... Erdoğan koyacak.

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Nano teknoloji

Dünyanın merkezi Çorum'dayız... Evet... Şehirde, "Böyle yazılar" var."Dünyanın merkezi.""Dünyanın merkezine hoş geldiniz." Ahmet Ahlatçı... Ankara'ya gidiyor..."Devlete" aşı ve "Diğer çalışmalar" için bilgi vermeye.Oğul Ahlatçı... Ahmet Emin... Bizimle birlikte."Çalışmaları" anlatıyor.Yine... "Nano teknoloji." Son derece önemli.Ve yine... "Devlet" yakından ilgili.

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Görünmez boyaÖzel... Çok özel bir "Boya." Sadece, "ABD'de" var...Bir de "İsrail'de." Aracı-tankı boyuyorsunuz... Ve araç, "Termal kamerada" görünmüyor.ABD... Bu yüksek teknoloji ürününü Türkiye'ye vermiyor.Sen misin vermeyen?"Ahlatçı" yapmayı başardı.Üretim... Sadece, "ROKETSAN'a gidiyor."

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Çelik yelek Güvenlik güçleri kullanıyor... Ağırlığı 8 kilo."Çorum-Ahlatçı-AR-GE-Nano teknoloji" değişik madenler kullanarak, "Yeni bir çelik yelek" üretti.1. Ağırlığı... 700 gram.2. Alıcısı çok... Bütün dünya.3. Ahlatçı karar verdi: Önce ülkemin ihtiyacını karşılayacağım.4. Devletle sözleşme imzalandı...18 Şubat'ta... Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile.Yeni, hafif, yüksek teknoloji ürünü çelik yelek... Testlerden geçti... "Klasik-8 kiloluk yelekten" çok daha sağlam.

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Ortaklık modeli

Çorum denilince akla leblebi gelir.Çeşit çeşit... Tuzlu... Biberli... Şekerli... Naneli... Limonlu... Portakallı... Susamlı... Çikolatalı... Say say bitmez.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran dedi ki: Leblebiden gelen sıcak para, sermaye oldu, sanayiye yöneldi. Çorum... Ortaklıkla büyümenin rol modeli. Altın... Makine... Tekstil... Döküm... Toprak sanayii... 130 ülkeye ihracat.

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GündemNedir?.. Siyaset midir?.. Erken seçim midir?.. Yeni partiler midir? Sokaktaki adam... Sanayici... Marketçi... Şoför... Kasap ne diyor? Milletin derdi, ekonomi... Ve korona. Erken seçim... Geçiniz... Konuşan yok. Korona... Bazıları işini üçe dörde katlamış... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran söyledi... Gıda... Beyaz eşya... Lojistik. Bazıları ise sıkıntıda... Hizmet sektörü... Lokanta... Kahve.

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Yükselen talepSorduk... "Ey Çorumlular":-Ankara'dan ne istiyorsunuz?Çorumlu'nun öncelikli iki isteği var:Havaalanı ile Yüksek Hızlı Tren. Ankara'daki Çorumlu nüfus... 428 bin. YHT olsa... Ankara-Çorum... Komşu kapısı.

Uçak... Kargo taşımacılığı... Çok önemli... Çetin Başaran dedi ki: 10 bin Dolarlık makine için, 10 bin Dolar nakliye ödüyoruz.

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Rekor

Çorumlu... Hırslı, iddialı, yarışmacı.11 Kasım 2019... Çorumlu, 1 saatte 303 bin 150 ağaç dikmiş.Ve... Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş."Guinness plaketi" anıt gibi... Şehrin göbeğine dikilmiş... Çorum'un gururu... Görmeyen kalmasın.