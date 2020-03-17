Çorumlu evinde kalmayı tercih ediyor

EROL TAŞKAN

Korona virüsten korunmakla ilgili alınan tedbirler, Çorum'da büyük oranda karşılık buluyor.

Şehrin en işlek caddeleri olan Gazi ve İnönü Caddeleri'ndeki eski yoğunluktan eser kalmazken, Saat Kulesi Meydanı alışıldık kalabalıklardan uzak görüntüler sergiledi.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar ve şehrin yerel yöneticilerinin açıklamalarını dikkatle takip ederek uygulamaya çalışan Çorumlular, günlük yaşamlarını da aksatmamak kaydı ile evlerinde vakit geçirerek, Çorum meydan ve caddelerini tenha görüntülere bürüdü.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 19:20