Çorumlu firmanın başarısı

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Teknolojik atıkların geri dönüşümü amacıyla yurt çapında düzenlenen yarışmada Sıroğlu İletişim bölge birincisi ve Türkiye 6.’sı oldu.

Turkcell, tekno atıkların geri dönüşümünden elde edilen geliri ‘Eğitime Dönüştür’ projesiyle eğitime faydaya çevirdi. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Turkcell mağazalarında başlatılan tekno atık toplama yarışmasında Çorum’da faaliyet gösteren Sıroğlu Teknoloji, bir ayda 266 atık ile altıncı sırada yer aldı.

ÇORUM, ‘EĞİTİME DÖNÜŞTÜR’EN İLLER ARASINDA

Konuyla ilgili bilgi veren Sıroğlu İletişim yetkilisi Kenan Sır, şunları söyledi:

“Sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) birlikte geçen yıl başlattığı ‘Eğitime Dönüştür’ projesi aracılığıyla yüzlerce çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor. Projeyle çevrenin korunması ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesi sağlanırken ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine de katkıda bulunuluyor. Bugüne kadar 6.5 ton elektronik toplayan Turkcell, Eylül ayından itibaren toplanan atıklardan elde ettiği geliri pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimi için bağışlıyor.

Proje kapsamında tüm Türkiye’deki mağazalarında tekno atık toplama yarışması başlatan Turkcell, 15 bölgede en fazla tekno atığı toplayarak eğitime dönüşmesini sağlayan 15 bayiye çevre dostu elektrikli scooter hediye etti. Yarışmada 266 adet atık toplayan bayimiz, Orta Karadeniz’de birinci, Türkiye çapında ise altıncı oldu.”

ERKAN: ‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HER ZAMAN ODAĞIMIZDA’

Sürdürülebilirliğin Turkcell’in temel iş prensiplerinin arasında bulunduğunu hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiğimiz projelerde de sürdürülebilirliği her zaman odağımıza alıyoruz. Türkiye’de müşterilerinin tekno atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak başlattığımız ‘Eğitime Dönüştür’ projesi ile döngüsel ekonomiye katkı sağlarken yüzlerce çocuğun eğitimine de destek olduk. Geçen sene hayata geçirdiğimiz projemiz tüm Türkiye’yi kapsayan mağazalarımız aracılığıyla bir tekno atık seferberliğine dönüşmüş durumda. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir ‘ileriye dönüştürme’ projesi olarak görüyoruz. Turkcell Elçilerimiz de bu projeyi çok sahiplendi, onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Onların bu sahiplenmesini karşılıksız bırakmamak adına tekno atık toplama yarışması düzenledik. Katılan tüm mağazalarımızı da tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Erkan, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha iyi bir dünya için hareket ederek geliştirdikleri projelerin yanı sıra çocukların eğitimi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.