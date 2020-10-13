Çorumlu genç aracında ölü bulundu

CHP Merkez İlçe yöneticisi Cafer Aşkın'ın yeğeni Mutlu Aşkın (32) vefat etti.

Antalya'da yaşayan Mutlu Aşkın, araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Genç yaşta hayata veda eden Aşkın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazım Aşgın'ın oğlu olan Mutlu Aşgın'ın cenazesi,bugün saat 15:30'da Hacı Bektaş Vakfından alınarak Çorum Merkez Palabıyık Köyünde toprağa verilecek.

Aşgın, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 12:29