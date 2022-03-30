Çorumlu genç astsubay hayatını kaybetti

EROL TAŞKAN
Van’da görev yapan Çorumlu Astsubay (31) Harun Baykal Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Abdalata Köyü nüfusuna kayıtlı olan genç astsubayın geçen yıl evlendiği öğrenildi.
Merhumun cenazesi yarın Ankara’da düzenlenecek askeri törenin ardından Çorum’a gelecek.
Genç astsubayın cenazesi Ulu Cami’de yarın (perşembe) öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.