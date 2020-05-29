Çorumlu genç Okyanusta kayboldu

Çorum'un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı Umut Felik, Amerika’da arkadaşlarıyla birlikte gittiği okyanusta kayboldu. Yüzmek için okyanusa atlayan ve bir daha bulunamayan genci kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Çorum’un Kargı İlçesi esnafından mobilyacı Ahmet ve Sacide Felik'in Amerika'da üniversitede eğitim gören oğlu 27 yaşındaki Umut Felik, 4 arkadaşı ile beraber bot ile okyanusa açıldı. Bu sırada yüzmek için okyanusa atlayan Umut Felik, bir daha çıkamadı.

Edinilen bilgiye göre; 3 yabancı uyruklu arkadaşı Umut’u bulmak için okyanusa atladı ancak bulunamadı. Olay Sahil Güvenliğe haber verildi. Sahil Güvenlik ve arkadaşları tarafından 8 saat boyunca arama yapılırken, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

Olay; 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sabah saat 10:30 sularında, Şerif Ofisi, Webb Tract'in kuzeyindeki San Joaquin Nehri'nde meydana geldi.

Contra Costa Şerif Ofisi Deniz Devriye Birimi, Solano County, Sacramento County, San Joaquin County ve ABD Sahil Güvenlik tarafından Umut Felik’i kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 00:07